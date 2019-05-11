مصر | القبض على 7 أشخاص بتهمة البلطجة بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 7 أشخاص بتهمة البلطجة بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقت وحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو، برئاسة المقدم هاني حداد، اليوم السبت، القبض على 7 أشخاص، من أصحاب المحال التجارية، بتهمة البلطجة وفرض السيطرة، بعد نشوب مشاجرة بينهم بالزجاجات الفارغة، بسبب الاستحواذ على الرصيف وافتراشه.

وتعود الواقعة بتلقي مأمور قسم شرطة 15 مايو، بلاغا من الأهالي، مفاداه نشوب مشاجرة بين عدد من أصحاب المحال التجارية، بمجاورة 32، وعلى الفور انتقل النقيبان محمد يحيى، وأحمد إبراهيم، معاونا مباحث القسم، وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بسبب افتراش الرصيف أمام المحال، والاستحواذ عليه.



وتم ضبط طرفي المشاجرة، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.