مصر | تطورات جديدة حول سقوط سيارة داخل "مرور العجوزة".. واستمرار حبس المتهم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تطورات جديدة حول سقوط سيارة داخل "مرور العجوزة".. واستمرار حبس المتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تباشر نيابة الدقي، بشمال الجيزة، برئاسة المستشار مهاب الصياد، التحقيق حول واقعة سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة، على وحدة الفحص الفني، مما أسفر عن سقوط 4 مصابين وهم: الرائد إسلام الضبع، والمهندس عبد الله مجدي مهندس الفحص بالوحدة، وسائق السيارة والتباع، ووفاة سيدة ربة منزل، كانت تنهي أوراق داخل المرور، وأسفر الحادث عن تلفيات بسيارتين كانتا متواجدتين بمحيط الحادث.

وأجلت المحكمة بشمال الجيزة، النظر في أمر حبس قائد السيارة ويدعى"م.ع"، بعد توجية له تهمة الإصابة الخطأ التي نتج عنها وفاة سيدة وإصابة آخرين والإتلاف، وأمرت بالتحفظ عليه واستمرار حبسه داخل المستشفى، لحين عرضه أمام النيابة وتجديد حبسه بعد استقرار حالته الصحية.

فيما أمرت النيابة، بإخلاء سبيل التباع، الذي كان مع قائد السيارة أثناء الواقعة، لعدم توجيه أي تهمة.

وقال سائق سيارة النقل، أن خلال قيادته للسيارة، قد فرقعت إطار السيارة، مضيفًا حاولت تهدئة السيارة في ذلك الوقت وتجنب الطريق منعًا للاضرار الناتجة عن فرقعة الإطار الخاص بالسيارة، ولكن لم استطع منع ذلك.

وفي المقابل، استمعت النيابة، للتباع الخاص بسائق سيارة النقل، وقد نفى ماقاله السائق حول فرقعه إطار السيارة، مضيفًا أن إطار السيارة سليمة، والسيارة كانت على سرعة فائقة على الطريق.

فيما أوضحت معاينة النيابة، أن السيارة كانت تسير بسرعة فائقة، مما نتج عن وقوع هذا الحادث، وكاوتشات السيارة سليمة، لم يحدث بها أي ضرر.

Advertisements

وأمرت النيابة العامة بشمال الجيزة في وقت سابق، التحفظ على سائق السيارة داخل المستشفى، وذلك بعد سقوط السيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة، مما أسفر عن وفاة سيدة ربة منزل، كما أصيب رئيس وحدة المرور وسائق السيارة، فيما

استعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين تمهيدا لسؤالهم حول الواقعة.

وأمرت النيابة العامة في وقت سابق، التصريح بالدفن، وذلك إثر الإصابات التي لحقت بها، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وانتقل فريق من النيابة العامة بالعجوزة لمعاينة موقع سقوط سيارة نقل من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة.

وتبين من المعاينة الأولية تهشم بعض السيارات التى يتم فحصها داخل داخل المرور وإصابات لعدد من المواطنين.

كانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا بسقوط سيارة من أعلى كوبري ناهيا داخل مرور العجوزة بشارع السودان، وعلى الفور تم الدفع بأوناش المرورية وسيارات المطافئ، وتحرر محضر بالواقعةوأخطرت النيابة للتحقيق والمعاينة.