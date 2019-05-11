مصر | القبض على عاطلين لسرقة توك توك بحدائق القبة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على عاطلين لسرقة توك توك بحدائق القبة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت أجهزة الأمن بالقاهرة، بإلقاء القبض على عاطلين سرقا توك توك بالإكراه من قائده بمنطقة حدائق القبة.

وتعود بداية الواقعة بتلقي قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد السيدات بقيام مجهولين بسرقة التوك توك الخاص بنجلها الطفل بعد التعدى عليه، وبتفريغ كاميرات المراقبة تبين أن وراء ارتكاب الواقعة عاطلين وتم تحديدهما، وجارٍ القبض عليهما، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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