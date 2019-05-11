مصر | القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 406 جرام حشيش بالساحل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر القبض على 3 عناصر إجرامية وبحوزتهم 406 جرام حشيش بالساحل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألقى ضباط مباحث القاهرة بقيادة اللواء محمد منصور مدير الأمن القبض على 3 من العناصر الإجرامية بدائرة قسم شرطة الساحل لقيامهم بالاتجار في المواد المخدرة.

وتعود الواقعة عندما تمكنت قوة من مباحث قسم شرطة الساحل بقيادة المقدم علاء خلف الله رئيس المباحث من ضبط 3 عاطلين مطلوب التنفيذ عليهما فى 4 أحكام قضائية ) حال استقلالهم سيارة ملاكي ( ملك وقيادة أحدهم ) وبحوزتهم (سلاح ناري "فرد روسي"، كمية من مخدر الحشيش وزنت 406 جرام، مبلغ مالي، عدد 5 هواتف محمولة)، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي من متحصلات البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهم وإستخدام السيارة فى عملية النقل والترويج والسلاح الناري للدفاع عن نشاطهم الإجرامي وبمواجهة المحكوم عليهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بها.

وأمر اللواء أشرف الجندي مدير مباحث العاصمة بإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.