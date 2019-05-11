أخبار مصر | غدًا.. "البرلمان" يناقش قانون زيادة المعاشات العسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "البرلمان" يناقش قانون زيادة المعاشات العسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة الشئون الصحية بالمجلس عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والإتجار فيها.

وتناقش الجلسة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية، ومناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الملاحة الداخلية.

