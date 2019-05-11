أخبار مصر | 17 مايو.. "محامو شمال القاهرة" تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم لأبناء المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 17 مايو.. "محامو شمال القاهرة" تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم لأبناء المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتزم نقابة محامي شمال القاهرة الفرعية تنظيم مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم لأبناء المحامين، بمناسبة شهر رمضان الكريم، تحت إشراف لجنة المرأة بالنقابة الفرعية، ومجلس النقابة الفرعية، برئاسة هشام زين.

وقال هشام زين، نقيب محامي شمال القاهرة، بأن اختبارات المتسابقين ستكون على مدى يومي 17 و18 مايو الحالي، بحضور أحد أعضاء مشيخة الأزهر الشريف، وذلك تشجيعا لأبناء المحامين، وحثهم على حفظ كتاب الله عز وجل.

وأشار نقيب محامي شمال القاهرة، إلى أنه سيتم تنظيم احتفالية للفائزين في المسابقة لتكريمهم وتوزيع جوائز مادية وشرفية قيمة، وذلك يوم 24 مايو الحالي.