أخبار مصر | 19 مايو.. حفل إفطار لمحامين الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 19 مايو.. حفل إفطار لمحامين الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنظم النقابة العامة للمحامين بالإسكندرية، بالتعاون مع نقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين، حفل إفطار للمحامين بقاعة "ليلتي" في التاسع عشر من مايو الحالي، تحت إشراف أعضاء مجلس النقابة العامة، وأعضاء الفرعيتين.

وقال السيد نايف، عضو مجلس النقابة العامة، إن قيمة الاشتراك 120 جنيها للمحامي، شاملة دخول المنتزه، ووجبة إفطار، وعصائر، ومشروبات ساخنة، وحلويات شرقية، لافتا إلى أن ذلك يأتي في إطار دعم أواصر التعارف والتآلف بين المحامين.

