أخبار مصر | "محامين جنوب الدقهلية" تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "محامين جنوب الدقهلية" تنظم مسابقة في حفظ القرآن الكريم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت نقابة محامي جنوب الدقهلية الفرعية، اعتزامها تنظيم مسابقة في حفظ القرآن الكريم، خلال شهر رمضان المبارك، لأبناء المحامين، تحت إشراف مجلس النقابة الفرعية، برئاسة محمد الغمري.

وقال عمرو أبوعيش، وكيل نقابة محامي جنوب الدقهلية، بأن المسابقة تأتي من منطلق حرص الفرعية على تشجيع أبناء المحامين وحثهم على حفظ كتاب الله عز وجل، مشيرا إلى أن التسجيل للاشتراك متاح من خلال النقابة الفرعية.

وأضاف أبوعيش، أن الاختبارات الخاصة بالمسابقة ستنعقد بغرفة المحامين بمحكمة مركز ميت غمر أيام 21 مايو للمستوى الأول، و22 مايو للمستوى الثاني، و23 مايو للمستويين الثالث والرابع، راجيا لجموع أبناء المحامين دوام التوفيق.