أخبار مصر | خدمات جديدة لمحامين جنوب القليوبية (تعرف عليها)

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أعلن، أحمد السمين، أمين عام نقابة محامي جنوب القليوبية الفرعية، عن تواصله، مع النقيب العام، سامح عاشور، لبحث بعض الخدمات الخاصة بالنقابة الفرعية.

وقال "السمين"، إنه حصل على موافقة ودعم النقيب العام لمحامي مجمع محاكم الخانكة، حيث وجه بتشغيل وسيلة مواصلات تخصص لنقل المحامين من محكمة الخانكة إلى محكمة شبرا الخيمة، ثم محكمة بنها، مرورا بأبوزعبل، وكفر حمزة، والخصوص، وشبرا، وقليوب، وطوخ، وسيتم التنسيق لتحديد مواعيد الذهاب والعودة، وتاريخ البدء.

وأضاف أمين عام نقابة جنوب القليوبية، أن نقيب المحامين وعد بالإسهام لدعم وتطوير النادى النهرى للمحامين بأبوزعبل.