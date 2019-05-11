أخبار مصر | غدًا.. "البرلمان" يناقش 8 طلبات مناقشة عامة مُقدمة من النواب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غدًا.. "البرلمان" يناقش 8 طلبات مناقشة عامة مُقدمة من النواب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يناقش البرلمان برئاسة الدكتور علي عبدالعال خلال الجلسة العامة والمُقرر انعقادها غدًا الأحد، طلبات مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مُقدمة من النواب أبرزهم ما تقدم به النائب بسام فليفل وأكثر من عشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن إعفاء المساجد والكنائس من فواتير المياه والكهرباء لارتفاع أسعارها، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن النهوض بمستوى الخدمات العامة بالقرى والمحافظات.

وكما تناقش الجلسة طلب مناقشة مُقدم من النائبة داليا يوسف وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن مواجهة نقص المياه والسيطرة على الفاقد منها، ومناقشة طلب النائب طارق فاروق متولي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن الرقابة على الأسعار، ومناقشة طلب النائبة منى عبد العاطي وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تكليف خريجي كليات الصيدلة، ومناقشة طلب النائبة ثريا الشيخ وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن توصيل الغاز الطبيعي لمنطقة مسطرد بشبرا الخيمة.

فيما تناقش الجلسة طلب مناقشة مُقدم من النائب محمد حبيب وعشرين عضوًا، عن سياسة الحكومة بشأن تحسين الأوضاع المالية للأطباء البشريين وتوفير المستلزمات اللازمة لأداء عملهم، وآخر عن سياسة الحكومة بشأن إمكانية تعديل شروط وأحكام برنامج تكافل وكرامة.