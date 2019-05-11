أخبار مصر | تفعيل الدمغة الإلكترونية لمحامين قنا

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بدأت النقابة العامة للمحامين، تفعيل إصدار الدمغة الإلكترونية بقنا، طبقا لخطة النقابة لتعميمها على مستوى الجمهورية، تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.

وقال موسى صافي، عضو مجلس النقابة الفرعية، إنه تم تركيب منافذ الدمغة بجميع محاكم قنا، وتم بدء العمل بها، مضيفا أنه سيتم وقف العمل بالدمغة القديمة تدريجيا، وذلك للتسهيل على الزملاء في نفاد ما لديهم من الدمغات القديمة لتجنب الإضرار بهم.

وكان نقيب المحامين، سامح عاشور، أعلن، خلال المؤتمر السنوي العام للمحامين ببورسعيد، عام 2017، عن الاتفاق مع شركات حكومية لمنع تزوير الدمغة، واتباع النهج الإلكتروني في تحصيلها، وتم الانتهاء من تركيب منافذ بيع الدمغة الإلكترونية في عدد من المحافظات، طبقا للخطة المقررة.