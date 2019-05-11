شكرا لقرائتكم خبر عن صاحب واقعة إشعال النار بقطة على «فيسبوك»: «سيارة دهستها وأردت إنهاء حياتها» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رصدت المتابعة الأمنية، انتشار فيديو على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، يظهر خلاله أحد الأشخاص أثناء قيامه بإشعال النيران بإحدى القطط، الأمر الذي أثار الجدل واستياء رواد الموقع.

وتوصلت جهود أجهزة البحث الجنائى، بمديرية أمن الغربية، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة، طالب بالصف الأول الثانوى «14 سنة»، ومقيم بدائرة قسم شرطة ثان طنطا.

وباستدعاء الطالب المذكور ومواجهته، أقر بارتكاب الواقعة، عقب مشاهدته للقطة أثناء دهسها بواسطة إحدى السيارات، ورغبته في إنهاء حياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.