شكرا لقرائتكم خبر عن 67 موظفًا يستغيثون بوزيرة التضامن لصرف رواتبهم في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ناشد 67 موظفًا من العاملين بمشروعات التأهيل الاجتماعي بالمنيا، الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي التدخل لصرف مرتباتهم لمده شهرين عقب إنهاء الإعانة المخصصة للمركز بالكامل وتكاثر الديون من التأمينات والإيجار على المقار وتم تقديم طلب إعانة استثنائية وتم رفضها بحجة توقف حسابات الصندوق لعدم وجود سيوله مالية.

وقال محمد حسين خلف، رئيس مجلس إدارة جمعية النور لمتحدي الإعاقة والمسند إليها مشروعات التأهيل، إن الإعانة الدورية لا تكفي 6 شهور لصرف المرتبات والتأمينات والإيجارات الخاصة بالمقرات على مستوي المحافظة وعددها 15 مقر. مؤكدا أن الراتب الشهري للموظف يتراوح مابين 450 ألي 900 جنية للموظف شهريا، مقابل تقديم خدماتهم لذوي الإعاقة بالمحافظة، وبالسؤال عن أسباب الرفض قالوا أن رصيد صندوق الإعانات متوقف حاليا.

من جانبه، قال احمد عبيد، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة، انه سبق وتم التدخل لدي الوزيرة والتي وافقت على صرف مرتبات 8 شهور كان متوقفة سابقا. مؤكدا أن عمليات الصرف ستتم لباقي الشهور بداية شهر يوليو المقبل. وأضاف، ان الجمعيات الأهلية تعمل وفق إيرادات ومصروفات وعليها تغطية حساباتهم وصرف مرتباتها وسداد الإيجارات المستحقة عليها.