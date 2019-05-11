شكرا لقرائتكم خبر عن «ارتفاع تكاليف المعيشة» و«زيادة معدلات البطالة» أبرز التحديات الاقتصادية أمام الشباب العربي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت وكالة «أصداء بي سي دبليو للاستشارات الإعلامية» عن نتائج الاستطلاع الذي تجريه سنويا لاستكشاف تحديات وتطلعات الشباب العربي حول عدد من القضايا السياسية والاجتماعية، وشمل استطلاع هذا العام اجراء مقابلات شخصية مع 3300 شاب تتراوح أعمارهم بين 18- 24 عاما من 15 دولة عربية، لترسم صورة عامة لرؤى وتطلعات الشباب في المنطقة العربية.

وأظهرت النتائج- التي تلقت «المصري اليوم» نسخة منها- أن أكثر من نصف الشباب المشاركين في الاستطلاع، (56%)، يرى إن التحدي الأكبر الذي يواجه الشرق الأوسط اليوم هو المخاوف الاقتصادية خاصة ارتفاع تكاليف المعيشة، تليها البطالة، فالوحدة بين الدول العربية في المرتبة الثالثة، ثم تباطؤ النمو الاقتصادي، كما أظهرت الدراسة قلق الشباب العربي تجاه عدم قيام حكوماتهم بما يكفى لمعالجة الوضع الاقتصادي الراهن، حيث يجدون ضرورة قيام الحكومات بمسؤولياتها في توفير الخدمات والحماية لجميع المواطنين بما في ذلك السلامة، والأمن، والتعليم، وتوفير الرعاية الصحية، ودعم الطاقة للمواطنين.

وقال ســونيل جون، رئيس أصداء بي ســي دبليو الشرق الأوسط: «تتمثل قيمة هذا الاستطلاع في توفير بيانات عملية تمكن الحكومات والشركات من الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات بشكل أفضل، حيث أصبح الاستطلاع الذي تجريه أصداء سنويا، على مدار 11 عاما، منصة لتوصيل صوت الشباب العربي، وملتقى للحوار حول مستقبل الشرق الأوسط، ومقياسا هاما لنظرة الشباب لماضيهم وحاضرهم ومستقبلهم.»

ومن أبرز النتائج التي كشف عنها الاستطلاع ابداء 78% من المشاركين قلقهم الشديد تجاه جودة التعليم في مدارسهم، خاصة شباب دول شرق البحر المتوسط وشمال أفريقيا، وأن التعليم الذي يتلقونه لا يؤهلهم لوظائف المستقبل، بينما أظهر الشباب الخليجي مستوى أكبر من الرضا عن جودة التعليم وإعدادهم لوظائف المستقبل.

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كذلك يرى 66% من الشباب العربي إن الدين يلعب دورا كبيرا في الشرق الأوسط، وأن المؤسسات الدينية في حاجة إلى الإصلاح، كما أن نصف الشباب في الوطن العربي يجدون القيم الدينية تعيق تقدم الوطن العربي، واعتبر المشاركون أن الصراعات الإقليمية من أكبر العقبات التي تواجه الشرق الأوسط، وأنه من الضروري وضع حل لهذه الصراعات، وفى مقدمتها الصراع العربي_ الإسرائيلي، والحرب الأهلية السورية التي من الضروري انهاؤها بصرف النظر عن الوضع النهائي لنظام بشار الأسد.

وللسنة الثامنة على التوالي تصدرت الإمارات العربية المتحدة قائمة الدول التي يرغب الشباب العربي العيش فيها، ويتمنون لبلادهم الاقتداء بها، حيث شهدت شعبية الامارات نموا كبيرا، وأظهر 44% من المشاركين في الاستطلاع تفضيلهم العيش في دولة الإمارات حيث أنها توفر فرصا كبيرة للعمل، بجانب الأمن والأمان، والرواتب المجزية، فهي مكان مميز لتكوين أسرة.

وفى عالم هيمنت فيه وسائل التواصل الاجتماعي على حياة الشباب، كشف استطلاع هذا العام أن 80% من الشباب العربي المشارك في الاستطلاع يعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في الحصول على المعلومات والأخبار، كما أظهر 60% ثقتهم في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل أكبر

و أظهر الاستطلاع أن أكثر من نصف الشباب العربي، (57%) يعتقدون بسهولة الحصول على المخدرات في بلدانهم، وأن معدلات التعاطي آخذة في الارتفاع، كما يعد تشجيع الأصدقاء في المدرسة أو العمل السبب الأول لدفع الشباب نحو الاتجاه لتعاطى المخدرات بنسبة 62%.

وفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية أوضح الاستطلاع ارتفاع نسبة الشباب الذين يتسوقون عبر شبكة الانترنت لتصل إلى 71% من المشاركين، وتتساوى لديهم استخدام بطاقات الائتمان مع وسيلة الدفع النقدي عند الاستلام.

التحديات التي تواجه الشباب العربي