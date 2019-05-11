شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يستمع لشكاوى العاملين بهيئة وادي النيل للملاحة النهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استهل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، السبت، زيارته لأسوان بتفقد ميناء السد العالي يرافقه اللواء أحمد إبراهيم، محافظ أسوان، ونادر سمير، رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري، حيث كان في استقباله اللواء مصطفي عامر نائب رئيس هيئة وادي النيل للملاحة النهرية وياسر حسنون، مدير الميناء.

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وتفقد الوزير أرصفة الميناء والوحدات النهرية العاملة بين مصر والسودان واستمع الوزير لشرح عن الحالة الفنية للوحدات.

كما استمع الوزير خلال تفقده للميناء لشكاوي العاملين المصريين والسودانيين عن مشكلات الهيئة الفنية والمالية حيث تخضع الهيئة لادارة مصرية سودانية مشتركة.

كما حضر الوزير اجتماع مجلس إدارة الهيئة والذي عقد بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري.