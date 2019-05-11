شكرا لقرائتكم خبر عن سهرة رمضانية مع الملحن صلاح الشرنوبي في «إذاعة الأغاني» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تُذاع، غدًا الأحد، على موجات إذاعة الأغاني، على الهواء، سهرة رمضانية مع الملحن صلاح الشرنوبي، في الواحدة صباحًا.

ويأتي «الشرنوبي» ضيف السحور في برنامج الخيمة، من إعداد وتنفيذ منال حسن.