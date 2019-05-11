شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية»: استقبلنا 45 ألفًا و747 رسالة منذ انطلاق «صوتك مسموع» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول الجهود التي حققتها مبادرة «صوتك مسموع»، التي أطلقتها الوزارة، نهاية أكتوبر الماضى، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، لتلقى شكاوى المواطنين والرد عليها والتواصل معهم، وذلك في إطار 5 محاور رئيسية وهي مخالفات البناء، والتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإشغالات، والفساد، والرشوة، والمخلفات بأنوعها المختلفة والمقترحات والأفكار الجديدة.

وأوضح التقرير، الذي تلقاه الوزير، أن المبادرة تواصلت مع المواطنين لاستقبال الشكاوى عبر الوسائل التي تم الإعلان عنها سواء الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» أو رقم «واتس آب» أو عبر الإيميل أو الخط الساخن، حيث بلغ عدد الرسائل في جميع القنوات بالمبادرة منذ انطلاقها نحو 45 ألف و747 رسالة منها حوالى 11743 شكوى تم حل 93.7% منها وجارى حل باقى الشكاوى.

وشدد «شعراوى» على أهمية قيام أجهزة المراكز والمدن بتشكيل فرق عمل فرعية لزيادة سرعة الاستجابة المباشرة للشكاوى والرد عليها، مؤكداً أن استجابة المحافظات لشكاوى المواطنين وسرعة الرد عليها معيار أساسى لتقييم أداء العمل للقيادات المحلية بالمحافظات، مطالبا بضرورة بذل أقصى جهد لخدمة المواطن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والإستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضاهم عن كافة الخدمات المقدمة اليهم.

Advertisements

كما طالب كافة المواطنين بالتواصل مع مبادرة «صوتك مسموع» التي أطلقتها الوزارة للإبلاغ عن الشكاوى الخاصة بالمحليات عن طريق وسائل التواصل المتاحة بالمبادرة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الاجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع) ( www.facebook.com/sotakmasmwo )، رقم الخط الساخن: (15330 ) والبريد الإلكترونى: ([email protected] ).

وأعلن الوزير، في بيان صحفي، السبت، عن الاستجابات لعدد من شكاوى المواطنين بالتنسيق مع المحافظات، وذلك من خلال قطاع خدمة المواطنين بالوزارة، مشيرا إلى أن الوزارة نجحت خلال شهر أبريل 2019 بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظات في الاستجابة الفورية لعدد من شكاوى المواطنين، من بينها إزالة تراكمات القمامة بقرية النجاح بمحافظة البحيرة بعد تضرر الأهالى منها.

وأضاف أنه في محافظة الجيزة تلقى القطاع عدد من شكاوى المواطنين بمنطقة الكوم الأحمر بأوسيم بتضررهم من وجود ورش سمكرة، حيث تم التواصل مع محافظة الجيزة وقام الحى بالتنسيق مع شرطة المرافق وقاما بغلق الورش وحل المشكلة، كما تلقي قطاع خدمة المواطنين شكوى بتضرر الأهالى من وجود ماسورة مياه مكسورة بشارع المريوطية، حيث تم التواصل مع المحافظة والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة وتم إصلاح الماسورة، مشيرا إلى أنه تم إيقاف أعمال البناء وإزالة عقار مخالف بمنطقة ترسا بالعمرانية بالجيزة بعد التواصل مع المحافظة عقب تلقى الوزارة شكوى من الأهالى.

ولفت الوزير إلى أن الوزارة نجحت في حل مشكلة تضرر المواطنين بمنطقة المنيب بالجيزة بسبب انقطاع المياه حيث تم إطلاح العطل في أحد المحابس، موضحا أن قطاع خدمة المواطنين تلقى شكوى بتضرر أهالى منطقة بيلا بكفر الشيخ بوجود هبوط بصرف أبشان، حيث تم التواصل مع مسؤولي المحافظة وتم الانتهاء جميع الاصلاحات والهبوط بجوار نقطة الشرطة.

وأشار إلى أنه تم أيضاً التواصل مع محافظة القليوبية لحل مشكلة تضرر الاهالى بقرية المريج لعدم وجود إنارة في مقابر القرية، حيث تم إنارة الأعمدة والإستجابة لشكوى المواطنين، والتواصل مع مسؤولى محافظة المنوفية لحل شكوي الأهالى من وجود معدات مصانع مخالفة للبيئة مما يسبب أضرار بيئية لهم، حيث أفادت المحافظة بأن الأمن الصناعى قام باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة.