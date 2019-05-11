شكرا لقرائتكم خبر عن «التخطيط» تتابع حملتها للتعريف بجائزة مصر للتميز الحكومي بالقاهرة والسويس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام فريق وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري المعني بجائزة مصر للتميز الحكومي، برئاسة محمد سامي، مستشار وزارة التخطيط والمشرف على الجائزة خلال جولته للتعريف بماهية جائزة التميز الحكومي بالتوجه إلى محافظتي القاهرة والسويس.

حيث التقى محمد سامي المشرف على الجائزة باللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، ليشهد السيد محمد سامي، المشرف على جائزة التميز الحكومي عرضًا حول الخطة الاستراتيجية بالمحافظة ومدى تطابقها مع رؤية مصر ٢٠٣٠.

من جانبه، لفت سامي إلى تقدم جميع الوحدات المحلية الست بالمحافظة إلى الترشح لجائزة المؤسسة المتميزة فضلاً عن تقدم جميع المراكز التكنولوجية الخمسة بالمحافظة إلى جانب تقدم خمس أحياء وعدد من القيادات الذين تقدموا لجائزة القيادات.

وخلال زيارة فريق الجائزة إلى محافظة السويس التقي السيد محمد سامي بالدكتور السيد عبدالعظيم الشرقاوي رئيس جامعة السويس الذي تقدم بدوره بالشكر على مجهودات وزارة التخطيط.

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وأشار سامي خلال اللقاء إلى أن عملية التقييم التي تتم للمرشحين للجائزة تتم بواسطة لجنة تضم محكمين من دولتي مصر والإمارات بكل شفافية، متابعًا أن عدد الكليات المتقدمة للترشح لجائزة المؤسسة المتميزة من جانب جامعة السويس بلغ 12 كلية، فضلاً عن التقدم لجائزتي القيادات والابتكار والإبداع، مؤكدًا على أن آخر ميعاد لاستلام ملف الترشح هو ١٢ مايو الجاري.

وانتقل فريق وزارة التخطيط خلال جولته إلى محافظة القاهرة، ليلتقى باللواء المهندس محمد على حنفي، سكرتير عام محافظة القاهرة بديوان عام المحافظة، لمتابعة موقف المحافظة والوحدات التابعة لها من الترشح لجائزة مصر للتميز الحكومي، حيث أشار «سامي» إلى أهمية الورش التدريبية لتعريف العاملين بأهمية الترشح لتلك الجائزة ومتطلبات عملية الترشح والتأهيل للفوز بها، مشيرًا إلى أنه تم إجراء تدريبات لحوالي 117 متدرب إلى جانب ورش العمل المكثفة التي تم عقدها لحوالي 55 متدرب إضافيًا بمقر ديوان عام المحافظة.

كما تناول «سامي» الحديث حول أهمية تشجيع الابتكار باعتباره أحد المحاور الرئيسة في عملية التقييم للجهات المرشحة، كما ألقى الضوء على عدد من النماذج الناجحة للمؤسسات الحكومية لتعد بمثابة مثال يحتذي به.

وتابع محمد سامي أن المحافظة تقدمت بشكل جيد للترشح للجائزة بفئتيها، لافتًا إلى تقدم جميع الوحدات المحلية للمحافظة لجائزة المؤسسة المتميزة والتي بلغ عددها ٣٩ وحدة محلية فضلاً عن تقدم عدد ٢٦ مركز تكنولوجي لجائزة الوحدة المتميزة إلى جانب التقدم لجائزة القيادات من رئيس ادارة مركزية ومدير عام ومدير إدارة وجائزة الابتكار والابداع، وقد شهد اللقاء استعراضاً لأخر التطورات التي تمر بها المحافظة في إطار استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ويشار إلى أن فريق جائزة التميز الحكومي الممثل لوزارة التخطيط كان قد استهل جولته للتعريف بالجائرة بمحافظتي بني سويف والغربية ليتجه بعدها إلى محافظتي الإسكندرية والقليوبية ثم إلى القاهرة في زيارة لجامعة عين شمس ليتابع الفريق جولته متوجهاً إلى محافظة المنوفية ثم إلى جامعة القاهرة بالجيزة.

جدير بالذكر أن جائزة مصر للتميز الحكومي تضم فئتين هما جوائز التميز المؤسسي والتي تشمل جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة وتضم الوحدات المحلية من محافظات، مراكز، مدن، أحياء، قري إلى جانب المؤسسات التعليمية ومنها الكليات الحكومية، وكذا جائزة الوحدة المتميزة في تقديم الخدمات الحكومية وجائزة المؤسسة المتميزة في تقديم الخدمات الذكية والفئة الآخري هي جوائز التميز الفردي والتى تضم جائزة القيادات المتميزة من رئيس قطاع، رئيس إدارة مركزية، مدير عام، مدير إدارة، وكذا جائزة الابتكار والإبداع لأي فكرة إصلاحية أو بحث تطبيقي.