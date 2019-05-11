شكرا لقرائتكم خبر عن «مكافحة الإدمان»: انطلاق مرحلة جديدة من حملة «أنت أقوى من المخدرات» غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غداً الأحد، مرحلة جديدة من حملته التوعوية «أنت أقوى من المخدرات»، ويشارك فيها اللاعب العالمي محمد صلاح، مهاجم المنتخب الوطني ونادي ليفربول الإنجليزي.

ومن المقرر أن يتضمن حفل إطلاق المرحلة الجديدة استعراض أهداف الحملة ونتائجها، التي تم تحقيقها على مدار المراحل السابقة، وعرض سلسلة التنويهات الإعلامية الجديدة التي تتضمنها الحملة، في إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، بحضور العديد من نجوم الكرة والشخصيات العامة.