شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار العمالي بقطر يشارك أبناء الجالية «إفطارًا جماعيًا» في أمسية مصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك مكتب التمثيل العمالى، التابع لوزارة القوى العاملة، بمكتب رعاية المصالح المصرية، بالعاصمة القطرية الدوحة، رابطتي أبناء المنطقة الصناعية والشركة الهندسية للمقاولات وأبناء النوبة بالدوحة إفطارًا جماعيًا، في أمسية مصرية خالصة، تنم عن الترابط والتلاحم بينهم.

وخلال الأمسية، اطمأن المستشار العمالي بالدوحة، هشام كامل، على أحوال الجالية المصرية، وقام بتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم بموجب قانونى العمل والإقامة، فضلًا عن توعيتهم أيضًا بعدم العمل عند غير صاحب العمل إلا بعد اتباع الإجراءات القانونية في نقل الكفالة أو الإعارة.

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جاء ذلك بناء على توجيهات وزير القوى العاملة، محمد سعفان، بالتواجد والتواصل بشكل مستمر بين أبناء الجالية في كل الأماكن والأوقات لمتابعة أحوالهم والتعرف على طلباتهم وتوعيتهم ومعالجة ما قد يقابلهم من معوقات في أعمالهم لمساعدتهم.

وقال المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي للوزارة، هيثم سعدالدين، إن الوزير تلقي تقريرًا عبر المستشار العمالي بالدوحة، أشار فيه إلى أنه لبي دعوة إفطار كريمة من رابطتي أبناء المنطقة الصناعية والشركة الهندسية للمقاولات وأبناء النوبة بالدوحة، وتم عقب الإفطار الوقوف على أحوالهم وظروف معيشتهم، وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم، والاستماع إليهم وتوجيههم بما يجب القيام به، كما تمت توعيتهم بعدم إثارة أي مشاكل مع الآخرين سواء مصريين أو قطريين أو أي جنسية أخرى، مؤكدًا ضرورة التمسك بفرصة العمل المتاحة حاليًا وعدم التفريط فيها، وتم التأكيد عليهم بأن قسم رعاية جمهورية مصر العربية يقوم بجميع الخدمات التي يحتاجون إليها، ومكتب التمثيل العمالى متواجد بينهم من أجل مساعدتهم في أي وقت ومكان.

وتقدم أبناء الجالية المصرية بالرابطتين بالشكر إلى الوزير ورئيس قسم رعاية جمهورية مصر العربية بالدوحة والمكتب العمالى على الاهتمام والرعاية التي يتلقونها من القسم، حيث تم تزويدهم بأرقام المكتب والمستشار العمالى الخاصة والواتس والإيميل للتواصل الدائم والاتصال عند اللزوم أو حال حدوث أي شيء لهم على الفور.

وقد لقيت تلبية دعوة الإفطار استحسان أبناء الجالية، الذين أحسوا بالاطمئنان أكثر من ذى قبل، وأن مصر تتابع أبناءها في كل وقت وفي كل مكان.