شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوفد مندوبًا للتعزية فى وفاة هاني شكر الله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، العميد عصام على زين العابدين محمد، للتعزية في وفاة الكاتب الصحفى هاني شكر الله، رئيس تحرير الأهرام ويكلي سابقاً، كما أوفد العميد خالد يونس، للتعزية في وفاة لواء شرطة عدلي زكي مكاري عبدالقدوس، وإبلاغ أسرتيهما خالص عزاء سيادته ومواساته.

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