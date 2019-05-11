شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تحذر من طقس الغد: حار على القاهرة (درجات الحرارة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدًا الأحد، أن يسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالًا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة، تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وتكون حالة البحرين المتوسط والأحمر معتدلة، وارتفاع الموج بهما من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية، وعلى الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى، فتكون كالتالي: القاهرة «18- 35»، الإسكندرية «15- 26»، قنا «19- 37»، الأقصر «19- 37»، أسوان «20- 38».