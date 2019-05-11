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ضبط أكاديمية وهمية بالغربية تمنح شهادات مزورة منسوبة للجامعات الحكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، من ضبط أخصائى شئون مالية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بإحدى الجامعات مقيم دائرة قسم شرطة أول طنطا، لقيامة بانتحال صفة دكتور بإحدى الجامعات ومنح المتدربين شهادات مزورة منسوبة للجامعات والكيانات التعليمية الحكومية "مزورة".

 

كانت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، قد توصلت لقيام أخصائى شئون مالية بالإدارة العامة للمدن الجامعية بإحدى الجامعات، مقيم بدائرة قسم شرطة أول طنطا، بإنشاء وإدارة كيان تعليمى بدون ترخيص بمدينة طنطا.

 

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وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات تبين أن الأكاديمية لم يصدر لها أية تراخيص ولا تخضع لرقابة الجهات المختصة، وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مديرية أمن الغربية تم ضبط المتهم بمقر الأكاديمية وبتفتيشها عُثر على مجموعة من شهادات إجتياز دورات منسوب صدورها للأكاديمية بأسماء أشخاص مختلفة ممهورة بخاتم إحدى الجامعات الحكومية "مزورة"، ودفتر إيصال نقدية بإسم الأكاديمية، ومجموعة كبيرة من أوراق الدعاية والإعلان للأكاديمية، مجموعة من كشوف بأسماء الأشخاص الراغبين فى الحصول على البرامج التدريبية وأسعارها .

 

وأجندة تحتوى على المبالغ المتحصلة من المتدربين بلغ إجماليها حوالى 20 ألف جنيه، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترف بإرتكابه للواقعة بقصد تحقيق الربح المادى، وتم إحالته للنيابة العامة للتحقيق.

 

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