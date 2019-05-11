محافظ الحديدة باليمن: انسحاب الحوثيين مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة سكاى نيوز عربية فى نبأ عاجل لها، أن محافظ الحديدة باليمن، الحسن على طاهر، يؤكدا أن انسحاب الحوثيين من موانئ الحديدة مسرحية هزلية وخطوة غير متفق عليها.
وأعلنت الأمم المتحدة، أنها ستراقب إعادة انتشار الحوثيين فى محافظة الحديدة باليمن الذى سيستمر لمدة ثلاثة أيام.
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