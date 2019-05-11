شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظ القاهرة يتفقد لجان امتحانات الإعدادية ويوجه بتوفير مناخ مناسب للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، ومحمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، لجان مدرسة مجمع الملك فهد الرسمية لغات التابعة لإدارة غرب مدينة نصر التعليمية، لمتابعة امتحانات الشهادة الاعدادية والتى بدأت اليوم وتستمر حتى 16 من الشهر الجارى.

وأكد عبد العال، أنه تم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير المناخ المناسب للطلاب لتأدية امتحاناتهم بيسر وسهولة ومراجعة كافة المدارس المقرر إقامة امتحانات بها واختيار أفضل الفصول لعقد اللجان بها مع إقامة غرفة عمليات بالمديرية وربطها مع غرفة عمليات المحافظة للمتابعة والتواصل مع اللجان المختلفة وتذليل أى شكاوى.

ورافق المحافظ فى جولته إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، واللواء إبراهيم عوض المتحدث الرسمى لمحافظة القاهرة واللواء خميس أبو الفضل رئيس حى غرب مدينة نصر.

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وتفقد محمد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، اللجان قبل دخول الطلبة واطمأن على جودة الإضاءة ومناسبة المقاعد للطلبة وتوفير المناخ المناسب للطلبة وشدد على التزام الطلبة بالزى المدرسى أثناء تأدية الامتحانات .

كما أكد مدير المديرية، أن إجمالى الطلبة الذين يؤدون الامتحان اليوم السبت 161328 طالب وطالبة موزعين على 695 لجنة فى مادتى اللغة العربية والتربية الدينية من بينها 15 حالة بمستشفى 57357، جميعهم من أبناء القاهرة، وتنتهى امتحانات الشهادة الإعدادية يوم الخميس 16 من الشهر الجارى .

وأكد عطية على متابعة غرفة العمليات حيث توجد غرفة عمليات فى كل إدارة تعليمية إلى جانب غرفة العمليات المركزية المستعدة دائما على التدخل السريع فى مختلف الموافق كما تابع المطبعة السرية قبل فجر اليوم كما وأكد على عدم تلقى أى شكاوى من اللجان حتى الآن وأن الامتحانات فى اللغة العربية فى متناول الطالب المتوسط.

كما تفقد مدير المديرية لجنة مدرسة الشهيد رامى الجنجيهى، "المستقبل 1" التابعة لإدارة شرق مدينة نصر واطمأن على سير الامتحان وأداء الطلبة حيث أدى الامتحان بها اليوم 228 طالب وطالبة فى 11 لجنة تضم حالة واحدة دمج.