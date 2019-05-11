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البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا فى زيارة رعوية وعلاجية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غادر مطار القاهرة الدولى، اليوم السبت، على متن رحلة طائرة مصر للطيران رقم 787 المتجهه إلى ميونخ بألمانيا، قداسة البابا تواضروس  الثانى بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، وذلك فى زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية التى تبدأ فى الفترة ما بين عيدى القيامة والعنصرة من كل عام.

 

 

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كانت مصادر كنسية، قد قالت فى تصريحات صحفية، أن البابا تواضروس يلتقى طبيبه الألمانى الذى أجرى له جراحة حقن الظهر العام الماضى، للاطمئنان على حالته الصحية، ثم يدشن كنيسة قبطية جديدة بألمانيا، ويلتقى شعب الكنيسة هناك.

 

 

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