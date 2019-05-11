شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وقف مدير الإشغالات بحى شمال الجيزة عن العمل بسبب "فوانيس رمضان" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، إيقاف مدير الإشغالات بحى شمال الجيزة عن العمل ونقله من محل عمله وذلك بعد أن ضبط المحافظ عدد من فروشات وسرادقات فوانيس رمضان متعدية على الارصفة بشارع النيل بنطاق الحى.

وقاد راشد، حملة لإزالة أكثر من 10 فروشات فوانيس رمضان مخالفة ومتعدية على الأرصفة وحرم الطريق بنطاق الحى.

وأكد راشد، فى تصريحات له اليوم، أنه تم وضع معايير محددة لوجود الفروشات والسرادقات بكافه انواعها خلال شهر رمضان ولن يتم السماح بمخالفة تلك المعايير حفاظا على حق المواطن فى السير بالشارع دون تعرضه لأى معوقات مشيرا إلى انه تم ازالة الفروشات والسرادقات ومجازاة مدير الاشغالات بالحى على الفور بإيقافه عن العمل لتغاضيه عن إزالة تلك المخالفات.

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وشدد محافظ الجيزة، خلال جولته على رئيس حى شمال بعدم السماح مجددا بتلك المخالفات والتواجد الميدانى الفعال فى الشارع على مدار اليوم، مشيرا إلى أن حملات ازالة الاشغالات لن تتوقف حتى نصل للمستوى المرجو من المواطنين ولكى تظهر المحافظة بالشكل اللائق بها، لافتا ان دوريات العمل لفرق الاشغالات مستمرة على مدار اليوم لتمشيط الشوارع من الاشغالات.











