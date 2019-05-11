وزارة الهجرة تدعو الجالية المصرية بالنمسا لمساندة مرشح مصري في انتخابات البرلمان الأوروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

قال بيان صادر عن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنها تواصلت مع المصري "ميسرة سليمان" أحد شباب المصريين بالخارج المقيمين بالنمسا والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، وأعربت الوزارة في بيانها عن فخرها، بأنه نموذج مشرف من الشباب المصري الذي استطاع دخول المجال السياسي ويسعى إلى أن يمثل مصر في البرلمان الأوروبي.

ودعت الوزارة الجالية المصرية بالنمسا إلى مساندة "ميسرة سليمان" والتقدم لصناديق الاقتراع يوم ٢٦ مايو المقبل لترشيح مسيرة لأنه واجب وطني، وقالت: "عندما يكون لدينا شاب من شباب المصريين بالخارج استطاع الوصول لهذه المرحلة في انتخابات البرلمان الأوروبي والذي سيكون إضافة كبيرة لمصر، فلا بد أن نقدم له كل الدعم".

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي ستُجرى يوم الأحد الموافق ٢٦ مايو المقبل، ومن الممكن أن يقوم كل فرد بالتصويت في مكان الاقتراع المحدد له حسب محل إقامته.

ولكل مصري في النمسا، ‏إن أردت أن تنتخب ميسرة سليمان فعليك أن تختار حزب الشعب في أعلى ‏القائمة ÖVP، وبعد ذلك تكتب في نفس ‏السطر ‏"Soliman“ في الخانة الخالية، وهذا مهم جدًا حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمكّنه من الفوز بمقعد في البرلمان.​