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البابا تواضروس يغادر إلى ألمانيا في زيارة رعوية وعلاجية

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طه عبيد:

غادر مطار القاهرة الدولي اليوم السبت، قداسة البابا تواضروس بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، متجها إلى ألمانيا، في زيارة رعوية وعلاجية ضمن برنامج الرحلات الباباوية الخارجية التي تبدأ في الفترة ما بين عيدي القيامة والعنصرة من كل عام.

قالت مصادر مطلعة بالمطار، إنه جرى إنهاء إجراءات سفر البابا من استراحة كبار الزوار على رحلة طائرة مصر للطيران رقم 787 المتجهه إلى ميونخ بالمانيا.

وكانت مصادر كنسية قد صرحت أن البابا تواضروس يلتقى طبيبه الألماني الذي أجرى له جراحة حقن الظهر العام الماضي، للاطمئنان على حالته الصحية ثم يدشن كنيسة قبطية جديدة بألمانيا، ويلتقى شعب الكنيسة.​

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