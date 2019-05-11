برلماني يطالب الإعلام المصري بمواجهة أكاذيب الإذاعة البريطانية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب حسن عمر حسنين، عضو مجلس النواب عن دائرة الخصوص والخانكة والعبور، إن ما تقوم به قناة BBC من عداء لمصر ونشر أكاذيب حول الأوضاع الداخلية، يتطلب قيام الدولة بردع مناسب لوقف هذا الاعتداء السافر.

وأضاف النائب في بيان له، أن تعدد السقطات المهنية لـ"BBC" يؤكد بما لا يدع مجالا للشك نواياها الحقيقية ودوافعها تجاه مصر، نظرا لكثرة الأزرع الإخوانية داخل القناة خاصة بعد استقرار كثير من الإخوان الهاربين في لندن.

وطالب حسن، في بيانه، الإعلاميين والصحفيين في مصر بمتابعة ما تنشره القناة ضد مصر، وتكذيب تقاريرها وكشف حقيقتها واثبات عدم مهنيتها في تناول الأوضاع المصرية، لكشفها أمام المجتمع الدولي ولكل متابعيها، ليعلم الجميع إلى أي مدى من الانحدار وعدم المهنية وصلت إليه الإذاعة البريطانية.​