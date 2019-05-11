أعلى من الطبيعي.. الأرصاد تحذر: الحرارة تصل لهذا المعدل يومي الأحد والاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور أحمد عبدالعال، رئيس الهيئة العامة للرصاد الجوية، إنه بداية من اليوم السبت، تشهد البلاد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة على معظم المحافظات، ومن المتوقع أن تستمر الحرارة في الارتفاع حتى نهاية الأسبوع.

وأضاف عبدالعال، لمصراوي، اليوم السبت، أن ارتفاع درجات الحرارة سيكون بقيم تتراوح بين 4 و 5 درجات، حتى تصل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة اليوم 31 درجة، وتصل يومي الأحد والاثنين إلى 36 درجة وتستمر في الارتفاع تدريجيا، لافتًا إلى أنها ستكون أعلى من المعدل الطبيعي لهذا التوقيت من العام.

وقال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن شبورة مائية تتواجد بكثافة على الطرق خاصة القريبة من المسطحات المائية والطرق الزراعية، محذرا السائقين بتوخي الحذر أثناء القيادة خاصة في الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.​