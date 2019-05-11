السيسي يعبر أنفاق قناة السويس.. والزمالك في نهائي الكونفيدرالية- حصاد الأسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

شهد الأسبوع الماضي، العديد من الأحداث، يرصدها الخليج 365، في السطور التالية.

السبت 4 مايو

حريق بعدد من المحال التجارية بالموسكي وإصابة 51 شخصًا.

الأحد 5 مايو

السيسي يعبر أنفاق قناة السويس ويحضر حفل افتتاحها.

الأحد 5 مايو

الزمالك يسقط النجم التونسي ويصعد لنهائي الكونفيدرالية الأفريقية.

وفاة الكاتب الصحفي هاني شكر الله عن عمر ناهز 69 عامًا.

الاثنين 6 مايو

سياسيون وصحفيون يشيعون جثمان الصحفية حنان كامل.

الإسكندرية تواجه الفقر المائي باستخدام "المياه الرمادية".

الثلاثاء 7 مايو

النيابة تخلي سبيل "السبكي" في واقعة اقتحام موقع "صدي البلد".

وفاة الفنانة محسنة توفيق عن عمر ناهز 80 عامًا بعد صراع مع المرض.

Advertisements

شريف مدكور لجماهيره بعد اجراء العملية الجراحية : شكرًا لدعواتكم.

الأربعاء 8 مايو

الحكومة توافق علي العفو عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الفطر.

السيسي يستقبل المدير التنفيذي لوكالة الاتحاد الأفريقي للتنمية.

الخميس 9 مايو

الأعلى للإعلام يقرر بحث مخالفات "رامز في الشلال" بعد تعدد شكاوى.

السيسي يلتقي المشير حفتر لبحث الأوضاع في ليبيا.

رئيس الحكومة يكلف بمنح المواطنين مهلة لطلاء المباني قبل قطع المرافق.

السيسي يوافق علي قرض صيني لتنفيذ مشروع سكك حديد العاشر من رمضان.

الجمعة 10 مايو

مقتل عنصر شديد الخطورة في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بصحراء السويس.