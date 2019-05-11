التعليم تعلن أرقام جلوس الثانوية العامة.. أخبار متوقعة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، ضمن أبرز الأخبار المتوقعة اليوم السبت، ونرصدها في السطور التالية.

القاهرة.. تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الاستعلام عن أرقام جلوس طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 / 2019 عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة، قبل توزيعها على المديريات والإدارات التعليمية غدا الأحد؛ للتسهيل على طلاب الثانوية العامة.

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القاهرة.. يكرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار المخترعين المصريين الفائزين في معرض جنيف الدولي للاختراعات 2019.

القاهرة.. تبدأ شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، تسيير أولى رحلاتها لنقل المعتمرين من مطارات: القاهرة الدولي وبرج العرب بالإسكندرية والأقصر، إلى مطاري جدة والمدينة المنورة؛ لأداء عمرة شهر رمضان، والتي من المقرر تسيير نحو 500 رحلة جوية؛ لنقل المعتمرين وعودتهم، خلال الفترة من 11 مايو الجاري، وحتى 20 يونيو المقبل.

القاهرة.. تستكمل محكمة جنايات القاهرة نظر جلسات إعادة محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية في إعادة محاكمتهم بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"اقتحام السجون".