ارتفاع حرارة ورياح مثيرة للأتربة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة ليسود اليوم، السبت، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، حار على جنوب الصعيد نهارًا مائل للبرودة ليلا.
وبحسب بيان للهيئة، تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على أقصى الغرب تكون مثيرة للأتربة.
وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:
الصغرى العظمى
القاهرة 18 32
شبين الكوم 17 32
طنطا 16 31
دمنهور 16 30
الإسكندرية 15 29
بلطيم 16 27
مطروح 15 25
السلوم 16 23
سيوة 18 36
بورسعيد 16 25
دمياط 17 25
الزقازيق 17 32
الإسماعيلية 14 31
السويس 16 31
العريش 14 26
رفح 14 26
رأس سدر 16 30
نخل 09 30
نويبع 20 31
طابا 14 30
كاترين 12 26
الطور 20 32
شرم الشيخ 21 30
الغردقة 20 33
مرسى علم 18 34
الفيوم 16 33
بنى سويف 16 33
المنيا 16 33
أسيوط 17 33
سوهاج 19 33
قنا 19 33
الأقصر 18 34
أسوان 20 35
أبوسمبل 19 35
الوادي الجديد 16 34
شلاتين 20 30
أبو رماد 21 31
حلايب 22 28
راس حدربة 21 29
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