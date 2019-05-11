الأوقاف: الظروف مواتية لتخليص العالم من شر الجماعات الإرهابية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:
قالت وزارة الأوقاف، إن العالم كله ضاق ذرعا بالإرهاب والإرهابين والجماعات الإرهابية والمتطرفة، وأن جماعة الإخوان الإرهابية كانت الحاضنة الكبرى التي شكلت غطاء فكريا للكثير من الجماعات الإرهابية، لاسيما تلك الجماعات التي خرجت أو انبثقت من رحمها.
وأضافت في بيان، أن الظروف مواتية لكشف طبيعة هذه الجماعة وفكرها المدمر، وبيان أوجه عمالتها وعملها ضد دولها وأوطانها، واتخاذها من دول معادية لأوطانها منطلقا للهجوم على دولها والعمل على إيقاعها في دوائر الفوضى المدمرة، مما يتطلب تضافر الجهود وطنيا ودوليا على جميع المسارات لتخليص العالم والإنسانية من شر الفكر المتطرف وجميع الجماعات المتطرفة.
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