بحجم تعاملات 2 مليون جنيه.. سقوط تاجر عملة في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على فى ضبط أحد الأشخاص بالدقهلية لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة بشرق الدلتا بقيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي من خلال شراء العملات الأجنبية "الريال السعودي" من المواطنين واستبدالها من البنوك بالعملة الوطنية، مستفيدا من فارق سعر العملة، ما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

وباستدعاء المتحر عنه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال العام الماضي طبقاً للفحص المستندي 2 مليون جنيه مصري.

تحرر المحرر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.