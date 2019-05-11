بـ 200 جرام هيروين وسلاح ناري.. ضبط "ديلر" مخدرات بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن، من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال، وبحوزته كمية من المواد المخدرة وسلاح ناري.
وأسفر الجهود عقب مداهمة المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال"، عن ضبط "عاطل، سبق اتهامه في قضية مخدرات" لقيامه بالاتجار في المواد المخدرة وبخاصة مخدر الهيروين، متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي وحيازته لأسلحة نارية لحماية تجارته غير المشروعة، وذلك حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات بطريق بلبيس/ العاشر دائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.
وضُبط بحوزة المتهم "200" جرام من مخدر الهيروين، فرد خرطوش وطلقتين خرطوش من ذات العيار، مبلغ مالي قدره 1335 جنيه، ميزان حساس، هاتف محمول.
بمواجهته، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، والميزان للتجزئة والسلاح للدفاع.
تحرر المحضر اللازم بالواقعة وجار العرض على النيابة.
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