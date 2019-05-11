الأمن العام: ضبط 600 قطعة سلاح و1600 هاربا خلال حملات أمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

داهم قطاع الأمن العام، عدداً من البؤر الإجرامية لضبط الخارجين على القانون والأسلحة غير المرخصة.

وأثمرت الجهود خلال أسبوع عن ضبط 582 قطعة سلاح ناري، عبارة عن "رشاش، 68 بندقية آلية- 102 بندقية "مششخنة، غير مششخنة" – 47 طبنجة – 364 فرد محلى الصنع –1638 طلقة مختلفة الأعيرة – 1321 قطعة سلاح أبيض– ورشة لتصنيع الأسلحة النارية ) خلال أسبوع.

وأسفرت الجهود عن تنفيذ 427335 حكما قضائيا، بينها 1622 حكم جناية، 146372 حكم حبس، 228501 حكم غرامة، 50840 حكم مخالفة، وتم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 10 متهمين، ارتكبوا 19 حادث سرقة متنوع.

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وتمكنت أجهزة الأمن من ضبط 150 قضية أحداث وضبط 8356 قضية مرافق، وتم ضبط 5 سيارات مُبلغ بسرقتها، وتم كشف غموض 46 حادث قتل عمد، سرقة بالإكراه، انتحال صفة، حريق عمد تم ضبط مرتكبيها بإجمالي 59 متهما.

وفى مجال تأمين تنفيذ قرارات الإزالة تم تأمين تنفيذ قرارات إزالة 508 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط 231310 مخالفة مرورية متنوعة أبرزها 34681 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 299 قيادة تحت تأثير مخدر.

تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.