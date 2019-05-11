تنفيذ 80 ألف حكم قضائي وضبط 200 قطعة سلاح بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية. ونجح قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة في ضبط" 206 قطعة سلاح ناري، 229 قضية مخدرات، 183 دراجة نارية مخالفة، 24568 مخالفة مرورية، 562 مخالفة مرافق، 37 قضية مصنفات، تنفيذ 79966 حكما قضائيا متنوع". تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة وتولت النيابة التحقيق.

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