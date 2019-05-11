ضبط قضايا تهرب ضريبي بـ 2.3 مليار جنيه خلال أسبوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن حملاتها لملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، حيث نجحت في ضبط 919 قضية في مجال الضرائب والرسوم خلال أسبوع.

وأسفرت الجهود عن ضبط 152 حالة ضرائب عامة، وكشف 79 حالة تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، و11 سيارة لمخالفتها شروط الإعفاء الجمركي، و13 قضية في مجال الجمارك، وضبط 210 قضايا تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، و134 حالة تحرى مدين ولجان فحص، وبلغ حجم التعاملات في تلك القضايا 2 مليار و368 مليونا و630 ألفا و470 جنيها وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

Advertisements

كما تم التصالح في 153 قضية بإجمالي متحصلات مسددة لصالح خزانة الدولة بلغت قيمتها 379 ألفا و695 جنيها.

وتمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 10 قضايا متنوعة في مجال جرائم الأموال العامة "تحويل أموال وقضايا سوق مال - اختلاس مال عام وتربح - احتيال مصرفي - غسل أموال - كسب غير مشروع - رشوة واستغلال نفوذ مزعوم" بقيمة بلغت (67,304,210) جنيهات مصرية، و1,234,700 عملات أجنبية مختلفة.

وتمكنت مباحث الكهرباء من ضبط 65706 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، وبلغت قيمة المبالغ المالية المحصلة في قضايا سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد 55,670,008 جنيهات.