خلال أسبوع.. ضبط 8 كيلو هيروين و270 كيلو حشيش وبانجو بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه حملاتها الأمنية لمواجهة تجار المواد المخدرة. وأسفرت جهود الحملات خلال أسبوع عن ضبط 545 قضية اتجار في المواد المخدرة، ضبط خلالها 595 متهما. وبلغت كمية المخدرات المضبوطة بحوزة المتهمين 167,761 كيلو من مخدر الحشيش، 110,655 كيلو من مخدر البانجو، 1,429 كيلو أفيون، 8,491 كيلو هيروين، وكمية من مخدر الفودو وزنت 410 جرامات وكمية من مخدر الكوكايين وزنت (2 جرام وكمية من مخدر الإستروكس وزنت 4,987 كيلو، 31 ألف قرص مخدر مختلف الأنواع. تحررت المحاضر اللازمة لكل واقعة، وتولت النيابة التحقيق.

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