الحكم على 5 متهمين بتقاضى رشوة 3 مليون جنيه بأحد البنوك السبت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار مجدى حسين، اليوم السبت، حكمها على 5 متهمين، بينهم موظفين بأحد البنوك بتهمة تقاضى رشوة 3 ملايين جنيه.

يٌصدر الحكم بعضوية المستشارين أسامة أبو صافى وعمرو محمد فوزي.

وأسندت النيابة للمتهمين م. س، موظف بأحد البنوك، وم.ع، موظف بأحد البنوك، وع. م، رجل أعمال، ود. م، مدرس مساعد بجامعة أسيوط، وم. ع، أستاذ جامعى، أولاً تقاضى المتهمين الأول والثانى بصفتهما موظفين عموميين بالبنك رشوة نظير عملهما، بأن طلبا من المتهم الثالث عن طريق المتهمين الرابع والخامس، نسبة 5% من قيمة بيع أسهم البنك بمصنع زيوت بمحافظة الفيوم، بنسبة 3 ملايين و500 ألف جنيه.

كما أسندت النيابة للمتهم الثالث تقديم الرشوة للمتهمين الأول والثانى، كما أسندت النيابة للمتهمين تهمين الرابع والخامس تهمة تسهيل والتوسط لدفع وتسهيل أعمال الرشوة المذكورة.