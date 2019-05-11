مصر | السيطرة على حريق شب داخل شقة بالهرم دون إصابات

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق شب داخل شقة سكنية في منطقة الهرم دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

وكانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا من الاهالى، يفيد بنشوب حريق داخل شقة فى الهرم، تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

أمن القاهرة وشرطة السياحة يكثفان جهودهما لكشف سرقة حشوة أثرية بالغورية



تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة بالتنسيق مع مباحث شرطة السياحة والآثار، من جهودهم لكشف غموض واقعة سرقة حشوة أثرية صغيرة من منبر جامع المؤيد شيخ بمنطقة الغورية.

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغا من المسؤولين عن آثار درب سعادة مفادة أنة أثناء مرورهم لتفقد المسجد وملحقاته اكتشفت اختفاء حشوة صغيرة من المنبر يبلغ حجمها حوالي 5x5 سم وهي خماسية الأبعاد ومصنوعة من الخشب المطعم بالعاج، من منبر جامع المؤيد شيخ الواقع بمنطقة الغورية بحي الأزهر، وتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية.