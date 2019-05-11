أخبار مصر | "خناقة" عضو مجلس نقابة المحامين تنهى مؤتمر تكريم شيوخ المهنة.. وآخر يعتدى على زميلته بالضرب والألفاظ الخارجة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "خناقة" عضو مجلس نقابة المحامين تنهى مؤتمر تكريم شيوخ المهنة.. وآخر يعتدى على زميلته بالضرب والألفاظ الخارجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تشهد نقابة المحامين العديد من الأزمات، مع قرب موعد انتخابات مجلسها، كان آخرها اعتداء محام باليد والألفاظ الخارجة على عضو مجلس نقابة خلال مؤتمر تكريم سامح عاشور، لشيوخ المحامين بمحافظة الإسكندرية، ما استدعى تدخل «البودى جارد» الذين استعان بهم عضو المجلس، ولم يستطع المنظمون السيطرة على حالة الشغب ما أدى لإنهاء المؤتمر مبكرا.

أزمة أخرى تسبب فيها عضو مجلس نقابة المحامين، وأحد المقربين لدى نقيب المحامين سامح عاشور، والذى قدم نفسه بمؤتمر المحامين العرب الأخير بتونس كنائب للنقيب.

Advertisements

وقد اعتاد عضو مجلس النقابة ، ع.أ، على إثارة الجدل بشكل مستمر ووضع النقيب فى مواقف محرجة بسبب تصرفاته غير المسئولة، فتارة يتهرب من سداد فواتير بمؤتمر المحامين العرب، وتارة أخرى يستولى على ملف إحدى القضايا، وأخيراً يتعدى على محاميه بالضرب، حيث اعتدى على السيدة «ص.م» أثناء ذهابها للنقابة لصرف معاشها، وفى كل مرة كان يتم تأخير الصرف لها وعرقلته عن عمد، بسبب قيادتها لمعركة التعليم المفتوح ضد النقابة.

الأمر الذى جعلها تنتقد النقابة، ونتيجة لذلك اعتدى عليها عضو النقابة بالضرب وبالألفاظ الخارجة ما تسبب فى حالة استياء بين المحامين مطالبين بفتح تحقيق عاجل بهذا الشأن. لم تكن هذه المرة الأولى الذى يثير فيها هذا العضو الجدل حيث تسبب فى صدور حكم خاطئ صادر عن مركز تحكيم بقضية نزاع تجارى ادعى تبعيته للنقابة، وذهب المدعى لصرف المبلغ المستحق فاكتشف أن الحكم خاطى ولم يستطع تنفيذه.

أزمة ثالثة بين المحامين وعضو مجلس نقابة، حيث هاجم المحامين وكيل النقابة العامة مجدى سخى بسبب ما أثير حول استثناء البعض من شروط تجديد القيد داخل النقابة والتجديد لهم بدون تقديم أوراق، وقيام أعضاء المجلس بدعوة أصدقائهم للمؤتمرات على نفقة النقابة.