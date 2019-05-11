الأزهر الشريف يدين تفجيرا إرهابيا بسوق شعبية ببغداد

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أدان الأزهر الشريف تفجيرًا إرهابيًا استهدف سوقًا شعبية بمنطقة (مدينة الصدر) شرق العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط 8 قتلى على الأقل وإصابة 15 آخرين. وأكد الأزهر الشريف في بيان اليوم الجمعة، أن مرتكبي هذه الأعمال الإرهابية تجردوا من إنسانيتهم ولم يراعوا حرمة الدماء ولا الشهر الفضيل، مشددًا على أنَّ استهداف الأبرياء عمل ترفضه كافة الأديان والشرائع السماوية. وتقدَّم الأزهر الشريف بخالص التعازي لأسر الضحايا ولدولة العراق حكومة وشعبًا، داعيًا الله سبحانه، أنْ يتغمد الضحايا بواسع رحمته، ويُلهم ذويهم الصبر والسلوان.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سوق جميلة بشمال شرق العاصمة العراقية بغداد. وعبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم. وأكدت مصر، وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات حادث التفجير الإرهابي الذي استهدف منطقة سوق جميلة بشمال شرق العاصمة العراقية بغداد. Advertisements وعبرت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اليوم الجمعة، عن التعازي لذوي الضحايا الأبرياء، والتمنيات بسرعة الشفاء لمُصابي الحادث الغاشم. وأكدت مصر، وقوفها، حكومةً وشعباً، مع حكومة وشعب العراق الشقيق في سبيل الحفاظ على أمنه واستقراره. وجدّدت مصر فى البيان مُطالبتها بضرورة العمل على التصدي لكافة أشكال الإرهاب والتطرُف، وذلك عبر تجفيف منابع تمويل ودعم الجماعات الإرهابية، والحيلولة دون توفير الملاذ الآمن لعناصرها. وكان تنظيم "داعش" قد أعلن مسؤوليته عن انفجار بغداد، قائلا إن انتحاريا فجر حزاما ناسفا في حي مدينة الصدر بشمال شرق العاصمة العراقية فقتل ثمانية أشخاص.

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