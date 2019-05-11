شكرا لقرائتكم خبر عن «نقص التمويل» يحرم جيران مسجدي تربانة والشوربجي من «روحانيات رمضان» (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب جيران ومرتادي مسجدي تربانة والشوربجى الأثريين في الإسكندرية عن حزنهم الشديد بسبب استمرار غلق المسجدين بسبب توقف أعمال الترميم والتطوير الجارية بهما نتيجة عدم توفير مديرية الأوقاف الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال وفتح المسجدين للصلاة خلال شهر رمضان، حيث توقفت الأعمال منذ ثورة يناير أي ما يقرب من 9 سنوات.

والعام الماضي، كان عدد المساجد الأثرية التاريخية المغلقة أمام المصلين 3، بعد إضافة مسجد إنجي هانم، إلا أنه تم فتح الأخير قبل رمضان الجاري بعد الانتهاء من أعمال الترميم ودرء الخطورة به.

وطالب عدد من مرتادى المساجد المغلقة، الأوقاف بسرعة إنهاء أعمال الترميم للمساجد التي تقع تحت ولايتها، مؤكدين أنهم اعتادو منذ عشرات السنين على أداء صلاتي العشاء والتراويح طوال شهر رمضان بمسجدى «تربانة» و«الشوربجى» بسبب «الروحانيات العالية التي يتمتعان بها المسجدين».

Advertisements

بدوره، قال محمد متولي، مدير عام الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية في الإسكندرية والساحل الشمالي، إن «المساجد المسجلة في عداد الآثار في المحافظة 5 فقط هي مساجد إبراهيم تربانة، ومسجد ووكالة الشوربجي، وإنجي هانم، والبوصيرى، وأبوعلى، بالإضافة إلى الضريح الموجود داخل مسجد النبى دانيال بالشارع الذي يحمل نفس الاسم»، مشيراً إلى أن «المساجد المغلقة بسبب الترميم ولا تمارس فيها الصلاة منذ ثورة يناير هي مسجدى تربانة والشوربجي».

وأوضح «متولي»، في تصريحات لـ«المصري اليوم»، أن «أعمال الترميم متوقفة بالمسجدين منذ 2010 بسبب نقص التمويل لأنه وفقاً للمادة رقم 30 من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018 نصت على أنه تلتزم الجهة الشاغلة للمسجدين وهي وزارة الأوقاف بتحمل تكلفة الترميم بالكامل إلا أنه تم مخاطبتها أكثر من مرة ولم يتم الرد».

وأشار إلى أن «القانون الجديد ينص على أنه أي مالك أو حائز لأي مبنى أثري أوموقع أو منشأ مسجل في عداد وزارة الآثار سواء كان أفراد أو شركات أو جهات حكومية أو مؤسسات أن يتحمل تكلفة ترميمه متى طلب منها الترميم والصيانة وبالتالى فوزارة الأوقاف أصبحت ملتزمة وفقا للقانون بتدبير الاعتمادات المالية لاستكمال أعمال الترميم المتوقفة خاصة وأنه تم عمل مقايسة عامة للمشروعين متضمنة كل البنود الخاصة بالترميم والصيانة».

ولفت إلى أنه يجرى التنسيق مع شاغلى المحلات بوكالة الشوربجى لإخلائها حتى يتم أعمال الترميم والصيانة للمسجد وإعادتهم مرة أخرى دون تحميلهم أي مبالغ مالية إلا أنهم رفضوا الإخلاء خاصة وأن هذه المحلات تعتبر جزء لا يتجزء من مسجد الشوربجى كونه من المساجد المغلقة، مشيرا إلى أنه فور توفير وزارة الاوقاف الاعتمادات المطلوبة لن يستمر المشروع أكثر من عام ويكون جاهز لاستقبال المصلين في رمضان 2020.

مسجد تربانة بالإسكندرية

مسجد تربانة بالإسكندرية

مسجد الشوربجي بالإسكندرية

مسجد تربانة بالإسكندرية

مسجد تربانة بالإسكندرية

مسجد الشوربجي بالإسكندرية

مسجد الشوربجي بالإسكندرية

مسجد الشوربجي بالإسكندرية

مسجد الشوربجي بالإسكندرية