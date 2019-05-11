شكرا لقرائتكم خبر عن «مكرم» تدعو الجالية المصرية بالنمسا لمساندة مرشح مصري بانتخابات البرلمان الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصلت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، مع ميسرة سليمان، أحد شباب المصريين بالخارج المقيمين بالنمسا، والمرشح لانتخابات البرلمان الأوروبي، وأعربت له عن فخرها به، حيث إنه نموذج مشرف من الشباب المصري الذي استطاع دخول المجال السياسي ويسعى إلى أن يمثل مصر في البرلمان الأوروبي، مشيرة إلى أن «لدينا نماذج أخرى بكندا وأستراليا».

ودعت «مكرم» الجالية المصرية بالنمسا إلى مساندة «ميسرة»، والتقدم إلى صناديق الاقتراع يوم 26 مايو المقبل لترشيح «ميسرة» لأنه واجب وطني.

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وقالت: «عندما يكون لدينا شاب من شباب المصريين بالخارج استطاع الوصول إلى هذه المرحلة في انتخابات البرلمان الأوروبي، والذي سيكون إضافة كبيرة لمصر، فلابد أن نقدم له كل الدعم»، كما قدمت وزيرة الهجرة الشكر لأعضاء الجالية المصرية والكنيسة المصرية في النمسا، لافتة إلى أن دور وزارة الهجرة هو مناشدة وإرسال رسائل إلى المصريين هناك لمساندة هذا الشاب المصري الطموح.

من جانبه، أعرب «ميسرة» عن فخره وسعادته وتقديره الكبير لوقوف وطنه الأم بجانبه ومساندته خلال المرحلة المقبلة.

يُذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبي ستُجرى، الأحد الموافق 26 مايو المقبل، ومن الممكن أن يقوم كل فرد بالتصويت في مكان الاقتراع المحدد له حسب محل إقامته، ولكل مصري في النمسا، ‏إن أردت أن تنتخب «ميسرة» فعليك أن تختار حزب الشعب في أعلى ‏القائمة ÖVP، وبعد ذلك تكتب في ‏السطر نفسه ‏«Soliman» في الخانة الخالية، وهذا مهم جدًا حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمكّنه من الفوز بمقعد في البرلمان.