شكرا لقرائتكم خبر عن شاب مصرى ينافس فى انتخابات البرلمان الأوربى..ودعوات للجالية المصرية بمساندته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينافس الشاب "ميسرة سليمان" أحد شباب المصريين بالخارج المقيمين بالنمسا، فى انتخابات البرلمان الأوروبى.

يذكر أن انتخابات البرلمان الأوروبى ستُجرى يوم الأحد الموافق 26 مايو المقبل، ومن الممكن أن يقوم كل فرد بالتصويت فى مكان الاقتراع المحدد له حسب محل إقامته.

ووجه عدد من أبناء الجالية المصرية فى النمسا الدعوات للمصريين المقيمين بانتخاب ميسرة سليمان، موجهين باختيار حزب الشعب فى أعلى ‏القائمة ÖV، وبعد ذلك يكتب فى نفس ‏السطر ‏"Soliman“ فى الخانة الخالية، حتى يحصل على أكبر عدد من الأصوات يمكّنه من الفوز بمقعد فى البرلمان.