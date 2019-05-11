مصر | تحرير 2640 مخالفة مرورية بالجيزة خلال 24 ساعة الأخيرة

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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 2640 مخالفة مرورية تنوعت مابين ضبط (870) مخالفة انتظار خاطئ، (255) مخالفات متنوعة، ضبط سائقين تحت تأثير المخدرات، (14) حملة مطالع ومنازل الكباري "مواقف عشوائية"، (23) الصلاحية الفنية للسيارة، (1141) نـمــوذج 125، حجز توك توك، ( 21 ) عدم استخدام حزام الأمان، (100 ) التصالح الفوري، حملة السرفيس، ( 17 ) زجاج فامية، ( 19 ) ملصقات ومتعلقات، ( 100 ) تجاوز السرعة المقرره رادار.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

بسبب أعمال الصيانة.. مرور الجيزة تفتح طريق جديد بجوار المتحف المصري

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قامت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مسئولي المتحف المصري، الجديد بميدان الرماية، بفتح طريق جديد بجوار سور المتحف، من الناحية القبلية، وموازي لطريق الفيوم.

لتسهيل الحركة المرورية لخروج ودخول السيارات من مساكن ضباط القوات المسلحة، وحدائق الأهرام، إتجاه طريق مصر اسكندريه الصحراوي، واتجاه ميدان الرماية، والدائري القوس الغربي دون الدخول لطريق مصر الفيوم.

وجاء ذلك لتسهيل الحركة المرورية لقائدي المركبات ومنع حدوث كثافات مرورية على طريق الفيوم، لوجود أعمال إصلاح خط مياه 1000 الرئيسي المغذي لمنطقة الهرم، وفيصل وحدائق الأهرام.