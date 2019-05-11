مصر | إخماد حريق في أحد الشقق السكنية بحلوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إخماد حريق في أحد الشقق السكنية بحلوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، من إخماد حريق داخل شقة سكنية فى منطقة حلوان، وانتقلت سيارات الإطفاء، حيث تمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى حلوان، وتم الدفع ب3 سيارات إطفاء، وخزانات مياه، بالإضافة الى إتباع وسائل الأطفاء الحديثه بالمواد الكيميائيه، وتم فرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.